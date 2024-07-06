Prof. Dr. Aslan: 'Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır' - Son Dakika
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Prof. Dr. Aslan: 'Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, zoonoz hastalıklarda yaban hayatının önemsenmesi gerektiğini belirterek, 'Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır' dedi. Aslan, çevreye yapılan müdahalelerin zoonoz hastalıkların artmasına neden olduğunu vurgulayarak, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

06.07.2024 23:26
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Prof. Dr. Aslan: "Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, zoonoz hastalıklarda yaban hayatının önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır" dedi.

6 Temmuz Dünya Zoonoz Hastalıkları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara zoonoz hastalıklar denildiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu ana kadar tespit edilen 500 civarında zoonoz hastalığın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bunlardan 200'ü insanlara bulaşarak rahatsızlık oluşturan hastalıklardır. Bu hastalıklardan bazıları pandemi şeklinde yayın olarak devam ederken, bazıları ise bireysel hastalık oluşturmaktadır. İnsanlar sağlıklı yaşamak istiyorsa; sağlıklı hayvan, temiz çevre üçgenini sağlaması gerekiyor. Sağlıklı hayvan gıda güvenliği olarak ele alınmış ve sadece bu yönde tedbir alınmaktadır. Ancak son yıllarda insana bulaşan ve pandemi şeklinde devam eden Sars, MERS-CoV, kuş gribi ve Corona'nın insanlara hayvanlardan bulaşarak büyük ekonomik ve can kayıplara neden olmuştur. Bu noktada yaban hayvanların değerlendirilmesi sonucu hastalıkların daha fazla artmasına neden olmuştur" diye konuştu.

"Gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir"

Çevreye çok fazla müdahale soncunda zoonoz hastalıkların armasına neden olduğunu dile getiren Aslan, "Zoonoz hastalıkta yaban hayatı dışa atmamak gerekiyor. Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlardan insana bulaşmaktadır. Ülkemizde de Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi gibi hastalıklar çok yaygın şekilde insanlara bulaşmaktadır. Yaban hayvanlarından kuduz ve brusella gibi hastalıklar da çok büyük ekonomik ve can kayıplara neden olmaktadır. Zoonoz hastalıklarını tek çatı altında insan, hayvan ve çevre sağlığı şeklinde korumak gerekiyor. Son dönemlerde biz hayvanların alanına girdik. Bütün canlıların sağlığının korunması, onlardan gelecek tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Lokman Aslan, Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Aslan: 'Çok sayıda zoonoz hastalık yaban hayvanlarından insana bulaşmaktadır' - Son Dakika

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