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Prof. Dr. Can Burak Şişman: Sanayi atıkları tarımsal üretimde değerlendirilmeli - Son Dakika
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Prof. Dr. Can Burak Şişman: Sanayi atıkları tarımsal üretimde değerlendirilmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Burak Şişman, sanayi tesislerindeki atık ısının tarımsal üretim ve seracılıkta değerlendirilmesi önerisinde bulundu. Şişman, atık enerjinin sera ve bitkisel üretimde kullanılabilirliğinin önemine dikkat çekti ve Tekirdağ'da yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

Prof. Dr. Can Burak Şişman: Sanayi atıkları tarımsal üretimde değerlendirilmeli
18.12.2023 - 11:10,
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Burak Şişman, sanayi tesislerindeki atık ısının tarımsal üretim ve seracılıkta değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Şişman, AA muhabirine, Türkiye'de sanayileşme çalışmalarına paralel sanayi bölgelerinde farklı sektörlere ait üretim tesislerinin bulunduğunu belirtti.

Tesislerdeki üretim aşamalarına bağlı önemli miktarda atık enerji oluştuğunu anlatan Şişman, atıkların genelde baca gazı ve su buharı şeklinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Tesislerin atık ısının bir kısmını geri dönüşümde kullanabildiğini ifade eden Şişman, "Enerjinin, özellikle gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde özellikle sera ve bitkisel üretimde kullanılabilirliği, enerjiden gıda sektörüne destek olabilecek şekilde üretime yönlendirilmesi oldukça önemli."dedi.

Şişman, Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile kentteki sanayi tesislerinde atık ısı potansiyelinin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

"Yaklaşık 90 dekarlık seranın ısı ihtiyacının karşılanmasının mümkün olduğunu gördük"

Yağ, karton, cam ve kimya gibi farklı sektörlerde birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Şişman, firmaların bacalarından çıkan atık ısıyı veri olarak aldıklarını, buna göre ne kadar ısı kazancı sağlayabileceklerini ve ne kadar seranın ısıtılabileceğini hesapladıklarını dile getirdi.

Bölgedeki 1500'e yakın sanayi kuruluşundan pilot tesisler belirlediklerini ifade eden Şişman, topladıkları verilerle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Elde ettikleri ilk verilerin sevindirici olduğunu anlatan Şişman, "Seçtiğimiz 5 sanayi tesisinin verileriyle değerlendirme yaptık. Bu tesislerden elde edilecek ısıyla yaklaşık 90 dekarlık cam ve modern seranın ısıtılması ve ısı ihtiyacının karşılanmasının mümkün olduğunu gördük. Bütün uygun sanayi tesisleri dikkate alındığında çok daha büyük potansiyele sahip olacağı aşikar. Bu açıdan hem üretim yapılacak tesislerin karlılığı hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkı anlamında çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Son Dakika

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