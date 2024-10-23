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(AYDIN)- Akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, kentte haya geçirilecek projeler hakkında konuşuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Prof. Dr. Celal Şengör'ü makamında ağırladı. Ziyarette Şengör ve Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şengör, Çerçioğlu'nu kentteki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise Şengör'e nazik ziyareti için teşekkür etti.