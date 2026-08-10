Prof. Dr. Coşkun Özdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Prof. Dr. Coşkun Özdemir Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Coşkun Özdemir Hayatını Kaybetti
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İstanbul Tabip Odası, nörolog Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in vefatını duyurdu, derin üzüntü içinde.

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO), odanın eski başkanlarından nörolog Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. İTO'dan yapılan açıklamada, "Özdemir; bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bırakmıştır" denildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), odanın eski başkanlarından nörolog Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. İTO'dan yapılan açıklamada, Özdemir'in 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, demokratik hakların ve meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlendiği anımsatılarak, "Prof. Dr. Coşkun Özdemir; bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bırakmıştır" denildi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

"İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanlarından, nöroloji alanının öncü bilim insanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1952 yılı İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) uzmanı Prof. Dr. Özdemir, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, demokratik hakların ve meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu bir dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenmiş, hekimlik değerlerini ve meslek örgütlenmesini savunarak önemli bir sorumluluk taşımıştır.

1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Özdemir, kas hastalıkları alanında Türkiye'deki bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etmiş; nöroloji alanına önemli katkılar sunmuştur.

1989-1996 yılları arasında İTF Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Coşkun Özdemir; bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bırakmıştır.

Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Tabip Odası, Coşkun Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Coşkun Özdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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