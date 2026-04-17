Prof. Dr. Fatma Deniz TU Berlin Rektörü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Fatma Deniz TU Berlin Rektörü

17.04.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Fatma Deniz, TU Berlin rektörü olarak göreve başladı ve üniversitenin 80. yılını kutladı.

Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) Rektörü seçilen ve 1 Nisan itibarıyla göreve başlayan Prof. Dr. Fatma Deniz için tören düzenlendi.

Üniversitenin Audimax Salonu'nda düzenlenen törene üniversitede görev yapan öğretim üyeleri, öğrenciler, çeşitli üniversitelerin temsilcileri, siyasetçiler, Prof. Dr. Deniz'in ailesi ile davetliler katıldı.

Berlin Teknik Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümün de kutlandığı törende, Berlin Eyaleti Bilim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Henry Marx, göreve başlamasından dolayı Prof. Dr. Deniz'e sembolik olarak metalden bir silindir takdim etti.

Denizi burada yaptığı konuşmada, Berlin Teknik Üniversitenin rektörü olmaktan büyük onur duyduğunu, aynı zamanda bunun kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Görevine 1 Nisan itibarıyla başlayan Deniz, TU Berlin'in 80. yıl dönümünde bu göreve gelmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Almanya'da, Türkiye'de ve ABD'de yetişip eğitim aldığını anlatan Deniz, "Üniversitemizden beklentilerimden biri de sadece çeşitliliğe izin veren değil, aynı zamanda bunu özellikle kullanan bir yer olmasıdır." diye konuştu.

Üniversitenin güçlü olmasını istediğinin altını çizen Deniz, "Güçlü bir üniversiteye giden yol zorludur ancak bu başarılabilir." ifadesini kullandı.

Deniz, TU Berlin'i geleceğe hazırlamak istediğini vurgulayarak "TU Berlin"i birlikte şekillendirelim." dedi.

TU Berlin Rektörlüğüne 3 Aralık 2025'te seçilen Deniz, ailesine ve eğitim aldığı profesörlere teşekkür etti.

Münih doğumlu 42 yaşındaki Prof. Dr. Fatma Deniz, Bursa Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Münih Teknik Üniversitesinde ve ABD'de bilişim alanında eğitim aldı.

TU Berlin'de 2023'ten sonra "Biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim" bölümünün başkanlığını yapan Deniz, Nisan 2024'ten Mart 2026'ya kadar da dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevinde bulundu.

Kaynak: AA

Berlin, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

00:03
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı
Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
23:48
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 00:27:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.