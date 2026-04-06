Akademisyen ve Yazar İran Saldırıları ve MHP'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

Akademisyen Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirerek, İran'ın kazanması durumunda Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) çöpe atılabileceğini ve bunun dünya eksenini değiştirebileceğini ifade etti. Ünal, İsrail'in bölgedeki etnik ve dini bölünmeleri kullanarak devletleri istikrarsızlaştırma politikalarının sona erebileceğini, ayrıca ABD'nin hava savunma sistemlerinin İran füzelerine karşı savunmasız kalmasının, Tayvan gibi bölgelerde güveni sarsabileceğini ve gelecek savaşların farklı silahlarla şekilleneceğini vurguladı. ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin azalmasının bölge için olumlu olabileceğini belirten Ünal, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve İran'ın nefsi müdafaa yaptığını, saldırıya izin veren ülkelerin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Yazar Yavuz Selim Demirağ ise MHP'deki gelişmeleri yorumlayarak, İstanbul teşkilatının feshedilmesinin parti için önemli olduğunu, çünkü İstanbul'un genel kurul delegelerinin çoğunu barındırdığını açıkladı. İzzet Ulvi Yönter'in istifasının, onun kurduğu yönetimin değişimi anlamına geldiğini belirten Demirağ, Yönter'in haddini aştığını ve partiye zarar verdiğini, özellikle Ayhan Bora Kaplan'la ilgili tapeler ve yeraltı mafyasıyla ilişkilerin sıkıntı yarattığını ifade etti. MHP'de tasfiye olmadığını, ancak genel başkanın kararlarının sorgulanmadığını, parti içinde demokratik bir yapı bulunmadığını ve bazı üyelerin AKP iktidarından nemalandığını ekledi. Demirağ, Yönter'in yerine İlyas Topsakal veya Semih gibi isimlerin gelebileceğini, ancak parti içi çekişmelerin devam ettiğini ve Devlet Bahçeli'nin otoritesinin sorgulanmadığını vurguladı.