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Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünyaca ünlü ters problemler teorisi ile bilinen Prof. Dr. Masahiro Yamamoto'yu kısmi zamanlı profesör olarak atadı. Prof. Dr. Yamamoto'nun üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil edeceği ve öğrencilere değerli bir eğitim deneyimi sunacağı belirtildi.

Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı
03.01.2024 - 17:55,
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Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin, endüstriyel matematiğin önde gelen isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü ters problemler teorisi ile bilinen Tokyo Üniversitesi Matematik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Masahiro Yamamoto'yu bünyesine kattığı belirtildi.

Uluslararası bilim camiasında önemli bir yere sahip Yamamoto'nun, 05 Aralık 2023'ten itibaren üniversitenin Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı profesör olarak atandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Yamamoto'nun üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil edeceğini ve öğrencilere değerli bir eğitim deneyimi sunacağını aktardı.

Özölçer, danışmanlığını üstleneceği doktora öğrencilerine kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini aktararak, öğretim üyeleriyle ortak projeler gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Yamamoto'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Çağlayan'dan Fevkani Köprüsü açıklaması

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, gazetecilere, Fevkani Köprüsü'nün artık olmadığını ve kentin nefes almaya başladığını söyledi.

Çağlayan, konuyu bulandırmak isteyenlerin farklı yerlere kaydıklarını dile getirerek, "Şehir nefes almışken bu şehrin nefesini nasıl keseriz derdine düştüler. Bizlere çamur atmaya kalktılar. Şimdi bizler de size yapım aşamasında değil de bittikten sonra gerçekleşen rakam üzerinden hitap etmek gerçek bilgileri vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Belediyenin talebi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 6 ayda hazırlanan köprünün çelik tonajı tespitinin 1842 ton hurda olarak hesaplandığını anlatan Çağlayan, son aşamaya gelinen yıkım işlerinde 1850 tona yakın hurda çıktığını kaydetti.

Çağlayan, tüm işlemlerin kayıt altında görüntüler eşliğinde yapıldığını vurgulayarak, aksi yönde söylemlerde bulunanları iddialarını ispat etmeye çağırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı - Son Dakika


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