ABD ve İsrail'in İran Savaşı'nda Yenilgiyi Kabul Etmesi Gerektiğini Savunan Prof. Dr. Mearsheimer
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'in İran Savaşı'nda Yenilgiyi Kabul Etmesi Gerektiğini Savunan Prof. Dr. Mearsheimer

12.04.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Prof. Dr. John Mearsheimer, Washington'daki Arap Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı savaşında askeri kapasitenin yetersiz kaldığını ve ağır kayıplar verildiğini belirtti. Mearsheimer, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yaklaşamadığını, bölgedeki üslerin hasar gördüğünü ve İran'ın küresel ekonomiyi çökertme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

ABD'li Prof. Dr. John Mearsheimer, Washington'daki Arap Merkezi'nin konferansında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında ağır kayıplar verdiğini ve askeri kapasitenin yetersiz kaldığını belirtti. Mearsheimer, ABD donanmasının İran'ın füzeleri ve insansız hava araçları nedeniyle Hürmüz Boğazı'na yaklaşamadığını, bölgedeki 13 büyük ABD üssünün hasar gördüğünü veya yok edildiğini, ve kara kuvvetlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Vietnam Savaşı'ndan bu yana en fazla uçak kaybının yaşandığını, füzelerin tükendiğini ve Çin'i çevreleme çabalarının felaketle sonuçlandığını ifade eden Mearsheimer, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel ekonomiyi çökertme potansiyeline sahip olduğunu ve Körfez ülkelerini tehdit ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın tırmanma merdivenini çıkamayacağını, çünkü İran'ın her adımda üstün geleceğini belirterek, tek çıkış seçeneğinin yenilgiyi kabul etmek olduğunu savundu.

Mearsheimer ayrıca, İsrail'in bu savaşı kaybettiğini ve İran'ın daha güçlü hale geldiğini, ABD-İsrail ilişkilerinin zarar gördüğünü ve İsraillilerin ABD'yi savaşa sürüklediğini iddia etti. 28 Şubat'ta savaşa girilmesini tarihi bir hata olarak nitelendirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

John Mearsheimer, Hürmüz Boğazı, Washington, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:30:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.