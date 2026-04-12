ABD ve İsrail'in İran Savaşı'nda Yenilgiyi Kabul Etmesi Gerektiğini Savunan Prof. Dr. Mearsheimer

ABD'li Prof. Dr. John Mearsheimer, Washington'daki Arap Merkezi'nin konferansında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında ağır kayıplar verdiğini ve askeri kapasitenin yetersiz kaldığını belirtti. Mearsheimer, ABD donanmasının İran'ın füzeleri ve insansız hava araçları nedeniyle Hürmüz Boğazı'na yaklaşamadığını, bölgedeki 13 büyük ABD üssünün hasar gördüğünü veya yok edildiğini, ve kara kuvvetlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Vietnam Savaşı'ndan bu yana en fazla uçak kaybının yaşandığını, füzelerin tükendiğini ve Çin'i çevreleme çabalarının felaketle sonuçlandığını ifade eden Mearsheimer, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel ekonomiyi çökertme potansiyeline sahip olduğunu ve Körfez ülkelerini tehdit ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın tırmanma merdivenini çıkamayacağını, çünkü İran'ın her adımda üstün geleceğini belirterek, tek çıkış seçeneğinin yenilgiyi kabul etmek olduğunu savundu.

Mearsheimer ayrıca, İsrail'in bu savaşı kaybettiğini ve İran'ın daha güçlü hale geldiğini, ABD-İsrail ilişkilerinin zarar gördüğünü ve İsraillilerin ABD'yi savaşa sürüklediğini iddia etti. 28 Şubat'ta savaşa girilmesini tarihi bir hata olarak nitelendirdi.