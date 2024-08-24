Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atandı

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Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü'nün, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atama kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

İkinci dönem Rektörlük mazbatasını, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan alan Prof. Dr. Atsü açıklamalarında;

"Önlerindeki ilk eğitim dönemi olan 2024 - 2025'ten itibaren, görevi süresince, akademik kadro ve öğrencileri kapsayan pek çok ulusal, uluslararası proje ve çalışmalar eşliğinde, İstanbul Kent Üniversitesi'nin büyüme ve gelişme misyonunu, çağdaş adımlarla, aynı kararlılıkla sürdüreceğini" ifade etti.