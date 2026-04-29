Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye Deniz Seviyesi Yükselmesinden Etkilenecek, Ama Maldivler Gibi Değil

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Müh. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin deniz seviyesinin yükselmesinden kesinlikle etkileneceğini ancak Maldivler veya Venedik'teki gibi topyekûn yok olma senaryosuyla karşı karşıya olmadığını belirtti. Riskin daha çok kıyı şeritlerinde, deltalarda ve alçak ovalarda yoğunlaşacağını, etkilerin tuzlanma, kıyı erozyonu, taşkınlar ve kıyı yerleşimlerinin daralması şeklinde görüleceğini ifade etti.

Kadıoğlu, Türkiye'nin Maldivler ve Venedik'ten farkını açıkladı: Maldivler'in büyük kısmı denizden yalnızca 1-1,5 metre yükseklikte ve yüzyıl sonuna kadar ülke yüzölçümünün büyük bölümü yaşanamaz hale gelebilir. Venedik ise suyla iç içe, deniz seviyesine çok yakın bir kent ve 2100-2150 arasında kalıcı su baskınları senaryosu tartışılıyor. Türkiye ise ada devleti değil ve genel arazisi daha yüksek, ancak uzun kıyı şeridi, yoğun kıyı yerleşimi ve deltaları nedeniyle bölgesel ölçekte ciddi risk altında.

Türkiye'nin deniz yükselmesinden nasıl ve ne zaman etkileneceğine dair bilimsel veriler paylaşan Kadıoğlu, son 20 yılda Akdeniz kıyılarında yaklaşık 6 cm artış ölçüldüğünü, 2050'de 30-50 cm, 2100'de ise 1 metreye yakın yükselme beklendiğini söyledi. 0,5 metrelik yükselmede deltalarda ve kıyı ovalarında sık su baskınları, 1 metre ve üzerinde ise delta alanlarının büyük kısmının kaybı ve tarım alanlarının su altında kalması öngörülüyor.

Kadıoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu asıl riskleri sıraladı: tuzlu su girişimi, kıyı erozyonu, taşkın ve fırtına kabarması. En riskli bölgeler olarak Marmara'da İstanbul kıyıları, Tekirdağ, Yalova; Ege'de İzmir Körfezi, Menemen ovası, Gediz Deltası; Akdeniz'de Çukurova Deltası, İskenderun Körfezi; Karadeniz'de Samsun'daki Çarşamba ve Bafra deltaları ile Sakarya Deltası'nı gösterdi. Örneğin, İstanbul'da 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı yaklaşık 120 km²'lik alanın doğrudan etkilenebileceğini belirtti.