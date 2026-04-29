Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye Deniz Seviyesi Yükselmesinden Etkilenecek, Ama Maldivler Gibi Değil
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye Deniz Seviyesi Yükselmesinden Etkilenecek, Ama Maldivler Gibi Değil

29.04.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Müh. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin deniz seviyesinin yükselmesinden kesinlikle etkileneceğini ancak Maldivler veya Venedik'teki gibi topyekûn yok olma senaryosuyla karşı karşıya olmadığını belirtti. Riskin daha çok kıyı şeritlerinde, deltalarda ve alçak ovalarda yoğunlaşacağını, etkilerin tuzlanma, kıyı erozyonu, taşkınlar ve kıyı yerleşimlerinin daralması şeklinde görüleceğini ifade etti.

Kadıoğlu, Türkiye'nin Maldivler ve Venedik'ten farkını açıkladı: Maldivler'in büyük kısmı denizden yalnızca 1-1,5 metre yükseklikte ve yüzyıl sonuna kadar ülke yüzölçümünün büyük bölümü yaşanamaz hale gelebilir. Venedik ise suyla iç içe, deniz seviyesine çok yakın bir kent ve 2100-2150 arasında kalıcı su baskınları senaryosu tartışılıyor. Türkiye ise ada devleti değil ve genel arazisi daha yüksek, ancak uzun kıyı şeridi, yoğun kıyı yerleşimi ve deltaları nedeniyle bölgesel ölçekte ciddi risk altında.

Türkiye'nin deniz yükselmesinden nasıl ve ne zaman etkileneceğine dair bilimsel veriler paylaşan Kadıoğlu, son 20 yılda Akdeniz kıyılarında yaklaşık 6 cm artış ölçüldüğünü, 2050'de 30-50 cm, 2100'de ise 1 metreye yakın yükselme beklendiğini söyledi. 0,5 metrelik yükselmede deltalarda ve kıyı ovalarında sık su baskınları, 1 metre ve üzerinde ise delta alanlarının büyük kısmının kaybı ve tarım alanlarının su altında kalması öngörülüyor.

Kadıoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu asıl riskleri sıraladı: tuzlu su girişimi, kıyı erozyonu, taşkın ve fırtına kabarması. En riskli bölgeler olarak Marmara'da İstanbul kıyıları, Tekirdağ, Yalova; Ege'de İzmir Körfezi, Menemen ovası, Gediz Deltası; Akdeniz'de Çukurova Deltası, İskenderun Körfezi; Karadeniz'de Samsun'daki Çarşamba ve Bafra deltaları ile Sakarya Deltası'nı gösterdi. Örneğin, İstanbul'da 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı yaklaşık 120 km²'lik alanın doğrudan etkilenebileceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:42:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.