Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Veda

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Sağlık Bakanlığı tarafından, 84 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için paylaşılan başsağlığı mesajında, "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bugün hayatını kaybeden organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden 1940 doğumlu Prof. Dr. Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."