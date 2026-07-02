Prof. Dr. Mustafa Can Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Prof. Dr. Mustafa Can Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

02.07.2026 12:30
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SUBÜ, trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Can için taziye mesajı yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can için taziye mesajı yayımladı.

Üniversitenin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Can'ın trafik kazasında kaybedildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Acımız ve üzüntümüz büyük. Kıymetli hocamızın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı içinde yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı mezarlıkta defnedilecektir. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: AA

Olaylar, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mustafa Can Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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