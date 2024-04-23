Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gazze olaylarında insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini söyledi - Son Dakika
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gazze olaylarında insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini söyledi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gazze olaylarında insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini söyledi

Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kazakistan'da düzenlenen bir seminerde, Gazze olaylarında insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini belirtti. Tarhan, aile kurumunun sadece kültür koruması için değil, insanlığın geleceği için de önemli olduğunu vurguladı. Seminer sonunda, Kazakistan Toplumsal Kalkınma Enstitüsü ile Üsküdar Üniversitesi arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

23.04.2024 17:38
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Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Gazze olaylarında insani ve evrensel değerler birdenbire göz ardı edildi." dedi.

Tarhan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Modern çağ ailelerinde sosyal ve psikolojik sorunlar ve onları çözme yolları" konulu seminer verdi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kazakistan Toplumsal Kalkınma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen seminere, yerel uzmanların yanı sıra üniversite öğrencileri de katıldı.

Prof. Dr. Tarhan, önce küresel aile sorunları ile ilgili istatistikler ve mevcut çağda aile yapısını koruma alanında sunum yaptı.

Kazak uzmanlar ile bu alandaki tecrübe ve deneylerini paylaşmaya hazır olduklarını aktaran Tarhan, "Aile kurumu sadece kendi kültürümüzü korumak için değil, insanlığın geleceği için de çok önemli." şeklinde konuştu.

Tarhan, Kazakistan'da dünyadaki aile kurumu ile ilgili olumsuz gidişi olumlu yöne çevirme ile ilgili güzel bir gayret gördüğünü dile getirerek, "Bu konuda kendi mesleki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım." diye konuştu.

Seminer sonrası AA muhabirine konuşan Tarhan, yarın da Astana'daki Avrasya Milli Üniversitesinde "değerler psikolojisi" ile ilgili bir konuşma yapacağını aktardı.

Tarhan, insani değerlerin hızla azaldığı dünyada bu konunun önemine dikkati çekerek, "Gazze olaylarında insani ve evrensel değerler birdenbire göz ardı edildi." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani ve evrensel değerlerin genetik olmadığına, aslında öğrenilen değerler olduğuna işaret eden Tarhan, "Savaşta sivillerin bu kadar öldürülmesi konusundaki çifte standartlar, değerler konusunun küresel olarak iki yüzlü olduğunu, siyasetteki değerler ile toplumun tavanındaki değerlerin örtüşmediğini gösteriyor. Ama küresel vicdan bu insani değerlerin çözülmesini kabul etmiyor. Onun için bence bu yaşanan olaylar büyük bir doğumun sancıları." ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda, Kazakistan Toplumsal Kalkınma Enstitüsü ile Üsküdar Üniversitesi arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gazze olaylarında insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini söyledi - Son Dakika

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