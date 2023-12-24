 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Prof. Dr. Osman Bektaş: Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Osman Bektaş: Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ve her yerde deprem tehlikesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzon'da yapı stokunun kötü olduğunu ve Karadeniz Fay Hattı'nın bölgeyi tehdit ettiğini söyledi. Bektaş, depremin yeri ve zamanını bugünkü bilimin bilmediğini vurguladı.

24.12.2023 - 09:45,
Abone Ol

Prof. Dr. Osman Bektaş: " Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş:

"Bilim insanları görüşlerini açıklayabilir ancak burası tehlikelidir, burası tehlikeli değildir demek doğru değil"

TRABZON - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek "Kuzey'de Avrasya levhası, Güney'de Arap levhası arasında sıkışan bir Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur. Her taraf kırılır. Bu yüzden Türkiye bir deprem bölgesi. Biz şuanda deprem bilim olarak depremin nerede ne zaman olacağını kesin bilmediğimize göre her yerde deprem tehlikesi vardır" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, vatandaşların deprem yönetmeliğini dikkate alması gerektiğini belirterek deprem tehlikesini öğrenmek isteyen vatandaşların 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakması gerektiğini söyledi.

Trabzon'da yapı stokunun oldukça kötü olduğunu kaydeden Bektaş, "Bir yerin depremden etkilenmesi için illa orada bir fayın olması gerekmiyor. Trabzon, Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerinden etkilendi. Şimdi de Gümüşhane'deki 4 büyüklüğündeki depremden etkilendi. 5 büyüklüğünde bir deprem olsaydı bunun 10 katını hissedecekti. 6 büyüklüğünde bir deprem olsaydı Trabzon 100 katı daha sallanacaktı. Trabzon'un kuzeyinde Karadeniz fayı var. Bu fay Trabzon veya Karadeniz sahili tehdit ediyor. Ama bu Karadeniz Fay Hattı'nda da bilgilerimiz çok az. Fayın hızını, deprem tekrarlama süresini bilmiyoruz. Deprem enerji üretimini bilmiyoruz. Bilmediğimiz aktif deprem üreten fay esas tehlikelidir. Karadeniz sahilinde Trabzon, Rize, Ordu benim korktuğum 3 konu var. Trabzon'da yapı stoku. Bu son derece zayıf. İkincisi Trabzon sahil plajı üzerinde ve heyelanlı yamaç üzerinde kurulmuştur. Orta büyüklükteki bir deprem her an bu heyelanlı sahaları hareketlendirebilir. Bunun ötesinde zemin çok kötü olduğu için gevşek bir zemin olduğu için biz uzaktaki küçük depremleri dahi burada hissedebiliyoruz. Bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı bir deprem büyütmesi söz konusu. Üçüncü en korktuğum konu yerel yöneticilerin deprem algısını hala önemsememiş olması. Trabzon deprem bölgesi değildir algısı maalesef hala yıkılmış değil. Yerel yöneticiler maalesef bu konuda duyarlı değil. Yerel yöneticilerin duyarsızlığı, zeminin zayıf olması ve yapı stokunun zayıf olması bölgenin en önemli deprem tehlikesi ve riskidir. Nüfus ve şehirleşme artıyor depremden görebileceğimiz zarar ile can ve mal kaybı buna göre artıyor. Gerekli önlemi almamız lazım. Depremden korkmayalım, depreme karşı önlem anmayan yöneticilerden veya deprem algısını oluşturmayan toplumdan korkalım" diye konuştu.

"Depremin yeri ve zamanını bugünkü bilim bilmiyor"

"Bilim insanları görüşlerini açıklayabilir ancak burası tehlikelidir, burası tehlikeli değildir demek doğru değil" diyen Bektaş, "Bugüne kadar Trabzon'da deprem olmaz, burası deprem bölgesi değil deniliyor bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Geçen ay Karadeniz'de bir deprem oldu. İnsanlar sallandı. Demek oluyor ki, bilim insanının söyleminden daha çok doğanın kendi hareketi, titretişimi oluşturduğu deprem insanlar üzerinde daha fazla etki yapabiliyor. Şimdi Trabzon'da olabiliyor diyorlar. Bir yerde depremden etkilenmek için illa orada bir fayın olması gerekmiyor. Trabzon'da 300-400 kilometre güneydeki bir faydan etkileniyorsa, kuzeydeki 15-20 kilometre Karadeniz fayının ne yapacağını, ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz. Bu fayın 1968 yılında 6.6 büyüklüğündeki deprem ile Bartın'ı yıktı. O zaman Bartın bir kasabaydı şimdi ise bir il. 2012 yılında Batum açıklarında fay 5.6 büyüklüğünde deprem üretti. Bu depremin artçıları Trabzon'a kadar geldi. Bunlar insanları harekete geçirebiliyor. Bilim insanlarının söylemlerinden çok doğanın oluşturduğu tepki çok daha önemli oluyor. Bilim insanları görüşlerini açıklayabilir ancak burası tehlikelidir, burası tehlikeli değildir demek doğru değil. İstanbul'da deprem beklerken Trabzon'da da, Gümüşhane'de de, Konya'da da deprem olur. Depremin yeri ve zamanını bugünkü bilim bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş: Türkiye\'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Deprem, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Osman Bektaş: Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur - Son Dakika


09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Son Dakika
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 10:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Osman Bektaş: Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement