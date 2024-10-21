Prof. Dr. Özkan Tutuklandı

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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, apartman komşusu anne ve kızını darp ettiği ileri sürülen Prof. Dr. Devrim Özkan, tutuklandı.

Olay, Birecik ilçe merkezinde bulunan Sevgi Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticisi avukat Nihal Başak Çerikan, binada bir daireden su sızdığını fark etti. Arızanın, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Devrim Özkan'a ait olan daireden olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yönetici Çerikan, arızanın giderilmesi için apartman sakinlerine WhatsApp grubundan duyuru yaptı ve ardından profesörün dairesinin suyu kesildi. 17 Ekim günü, arızadan kaynaklanan su kesintisi sebebiyle Prof. Dr. Özkan ile apartman yöneticisi Nihal Başak Çerikan ve annesi emekli öğretmen Fatma Çerikan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Prof. Dr. Özkan, iddiaya göre anne ve kızına fiziki ve sözlü şiddet uyguladı.

Olaydan sonra anne ve kız aynı zamanda kendilerini elinde bıçakla tehdit eden profesör hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Özkan, verdiği ifadede, anne-kızı darbetmediğini ve ikisinin de aynı anda yere düştüğünü savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan, nöbetçi mahkemece 'darp ve silahla tehdit' suçundan tutuklandı.