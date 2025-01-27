Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Prof. Dr. Kibar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Kibar, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafına oy veren Prof. Dr. Kibar, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Rana Kibar Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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