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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kırklareli Üniversitesinde Anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kırklareli Üniversitesinde Anıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatının ikinci yılında Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen konferansta, hocasının değeri ve başarıları anlatıldı.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kırklareli Üniversitesinde Anıldı
13.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 19:00
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefatının ikinci yılında Kırklareli Üniversitesinde anıldı.

Duralı'nın öğrencilerinden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen "Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'yı Anmak ve Anlamak" konferansında, hocasının çok yüce gönüllü, çok değerli bir filozof olduğunu söyledi.

Duralı'nın her zaman eleştiri ve sorgulamaya açık olduğunu ifade eden Çakmak, "Teoman Hoca bir Don Kişot'tu. Don Kişot'luk bugün ki bizim kültürümüzde olumsuz bir anlama gelir ama İspanyol kültüründe olmayacak idealleri gerçekleştirmek için yola çıkmak demektir. Olmayacak ideallerin." dedi.

Şaban Teoman Duralı gibi filozofların çağın akıntısına ve çağın değirmenine su taşıyan adamlardan olmadığını vurgulayan Çakmak, hocanın sürekli akıntıya karşı kürek çeken değerli bir insan olduğunu belirtti.

Duralı'nın klasik değerlere önem verdiğini anlatan Çakmak, "Hoca kompleksiz bir adamdı. Hoca Batı dünyasını çok iyi biliyordu. İnat etmiş adam, olmayacak bir iş yapıyor, akıntıya kürek çekmek bu, Fransızlara Kant öğretmeye çalışıyor. Bir Fransız'a Kant öğretilebilir mi? Adamın tarzı şuydu Batı'ya Batı'yı öğreten bir adamdı.

Hoca vefa insanıydı, elinden tuttuğu adamı asla bırakmazdı. Böyle paranoyak işlerle uğraşmazdı, Batı dünyasını çok iyi bilen bir adamdı, onun da önemlisi yerli bir adamdı. Kaybederek kazanan insanlardandı o." diye konuştu.

Duralı'nın yurt dışında pek çok yerde çalışabilecek düzeyde olmasına rağmen ülkesine hizmet ettiğini anlatan Çakmak, "Bize görgülü bir akademisyen olmayı öğretti. Bize mütevazı olmayı öğretti, bize sorgulamayı eleştirmeyi öğretti." dedi.

Çakmak, hocanın çağı düşünen adamlardan olduğunu sözlerine ekledi.

"Duralı büyük bir filozoftur"

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çapku ise Duralı'nın çok büyük bir filozof olduğunu söyledi.

Modern felsefe konusunda Duralı'nın başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Çapku, "Dil aşığıydı kendisi. Hatta 'Ben dil milliyetçisiyim' derdi. Kendine has bir yazım dili oluşturduğunu biliyoruz. Duralı büyük bir filozoftur." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Can Karaböcek ile öğretim üyesi Dr. Elife Kılıç da Duralı'nın hayatı ve akademik başarısı hakkında konuşma yaptı.

Konferansın ardından Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür konuşmacılara plaket verdi.

Kaynak: AA
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