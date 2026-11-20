Üniversitede düzenlenen törenin ardından Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve yakınları katıldı.

Kazadan yaralı kurtulan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, törende taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Sevim Aydın'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.