Prof. Dr. Tolga Özşen\'e Japonya\'dan Ödül

09.03.2026 16:13
Prof. Dr. Tolga Özşen, Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Özşen, Türkiye ve Japonya arasındaki akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği kayda değer akademik ve kültürel çalışmalar nedeniyle Japonya'nın Yurtdışı Diplomatik Temsilcilik Şefi Takdir Ödülüne layık görüldü.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, prestijli ödülün, Japonya'nın diğer ülkelerle arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve güçlendirilmesine en üst düzeyde kayda değer katkı sunan sınırlı sayıdaki kişi ve kurumlara Japonya Hükümeti adına Japonya'nın Büyükelçisi ya da Başkonsolosu tarafından takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Japonya İstanbul Başkonsolosu resmi konutunda düzenlenen tevdi töreninde Prof. Dr. Tolga Özşen, ödülünü Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama'nın elinden aldığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Törende gerçekleştirdiği konuşmada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Ryoji IWAMA, Prof. Dr. Tolga Özşen'in uzun yıllara dayanan Japonca öğretimi konusundaki çabalarına, Japonya araştırmalarına katkılarına ve kültürel faaliyetlerine vurgu yaptı. Iwama, Prof. Dr. Özşen'in sadece bir eğitimci değil, aynı zamanda iki toplum arasındaki kültürel dokuyu birbirine yakınlaştıran bir role sahip olduğunu ifade ederek, bu takdir ödülünün bir şükran göstergesi olduğunu belirtti. Ödül törenindeki konuşmasında bilimsel sorumluluk vurgusu yapan Prof. Dr. Tolga Özşen ise, ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtti. Özşen; amatör bir ruh ve profesyonel bilinci birleştirerek, Japonya'yı tüm boyutlarıyla bilimsel bir zeminde anlamaya ve anlatmaya devam edeceğini dile getirdi."

Tören, katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.

Kaynak: AA

