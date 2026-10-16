Prof. Sözen, Zonguldak'ta ilk kez kır baykuşu görüntüledi, tür sayısı 320'ye ulaştı - Son Dakika
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Prof. Sözen, Zonguldak'ta ilk kez kır baykuşu görüntüledi, tür sayısı 320'ye ulaştı

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Prof. Sözen, Zonguldak\'ta ilk kez kır baykuşu görüntüledi, tür sayısı 320\'ye ulaştı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Filyos'ta 10 Ekim'de kır baykuşunun kentteki ilk kaydını fotoğraflayarak oluşturdu. Kentin kuş listesine eklenen türle Zonguldak'ta kayıt altına alınan kuş türü sayısı 320'ye ulaştı.

Zonguldak'ta kuş listesinde kaydı bulunmayan kır baykuşu, ilk kez fotoğrafla kayıt altına alındı.

Kentte uzun yıllardan bu yana kuş varlığı üzerine araştırmalar yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, üniversitede verdiği ornitoloji (kuş bilimi) dersi kapsamında öğrencileriyle Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gözlem planladı.

Öğrencilerinden önce bölgeye giden Sözen, Filyos Irmağı kenarında bulunduğu sırada uçan bir baykuş fark etti. Sözen, fotoğraf makinesiyle kuşu görüntülemesinin ardından yaptığı incelemede türün kır baykuşu olduğunu belirledi.

Kentteki kuş kayıtlarında yer almayan tür, diğer gözlemcilerle yapılan değerlendirmenin ardından kentin kuş listesine eklendi.

Sözen'in 10 Ekim'de görüntülediği türle kentte kayıt altına alınan kuş türü sayısı 320'ye ulaştı.

"Göç sırasında çok fazla kullandığı bir rota değil"

Prof. Dr. Mustafa Sözen, gazetecilere, öğrencilerle mümkün olduğu kadar çok gözleme gitmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Filyos'ta ırmak kenarında kuş gözlemi yaptığı sırada önünden bir baykuşun uçtuğunu anlatan Sözen, "Makinem elimde hazır olduğu için hemen fotoğrafını çektim. Fotoğraftan hemen tanımlamak mümkündü zaten. Çektiğim kır baykuşu Zonguldak listesinde bulunmayan kuşlardan birisiydi." dedi.

Sözen, 6 sene önce kır baykuşunu Amasya'da gördüğünü ancak Zonguldak'ta hiç görmediğini, o nedenle heyecanlandığını dile getirdi.

Baykuşun fotoğrafını kendi gruplarından paylaştığını belirten Sözen, "Arkadaşlara, 'Zonguldak'ta bu kuş türü kaydımız yok değil mi?' diye sordum. Arkadaşlardan teyit gelince 10 Ekim 2026 itibarıyla 320. kuş türümüzü Zonguldak'ta kaydetmiş olduk." diye konuştu.

Sözen, herkese ulaşması için fotoğrafı kuş kayıtlarının paylaşıldığı bazı sitelere gireceklerini, Zonguldak'ta da kayıt görünsün diye Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) sitesine yüklediğini ve tanımını aldığını ifade etti.

Kır baykuşunun dünyada oldukça yaygın türlerden birisi olduğunu belirten Sözen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada çok yaygın olmasına rağmen Türkiye'de çok fazla yaygın değil. İstanbul Boğazı'ndan itibaren bir göçmen kuş olarak girer, aslında İstanbul'dan itibaren Zonguldak'a kadar bir alanda yayılarak buradan da güneye, Hatay'a doğru yayılır. Bu hat boyunca, Orta Anadolu'nun orta kısmı boyunca dar bir kuşak şeklinde kışın bu bölgelerde görülür ancak Türkiye'nin pek çok yerinden sadece göç sırasında geçerken görüldüğü için geçit kuşu statüsündedir. Zonguldak da böyle ve göç sırasında çok fazla kullandığı bir rota değil. Geçit olarak kullandığı bölgenin de sınırında yer alıyor. O yüzden muhtemelen çok seyrek bir şekilde Zonguldak'tan geçiyor."

Kaynak: AA
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