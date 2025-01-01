Protez damağı sayesinde kedi sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Protez damağı sayesinde kedi sağlığına kavuştu

Protez damağı sayesinde kedi sağlığına kavuştu

Adana'da, damağındaki delik nedeniyle yetersiz beslenen kedi, protez damakla sağlığına kavuştu.

01.01.2025 12:20
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Adana'da damağındaki delik nedeniyle yetersiz beslenen kedi, protez damakla sağlığına kavuştu.

Tuğçe Dilci, 9 ay önce evinin bahçesinde dünyaya gelen ve mama verdiği sahipsiz 3 kediden birinin kilo almadığını fark etti.

Hayvansever Dilci, ağzından sürekli akıntı gelen ve gün geçtikçe durumu kötüleşen kediyi veteriner hekime götürdü.

Yapılan muayenelerde kedinin damağında enfeksiyon kaynaklı delik oluştuğu tespit edildi.

Birkaç kez farklı veteriner hekim tarafından müdahale edilerek dikilen damağın yeniden açılması ve beslenme sorununun devam etmesi üzerine Dilci, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar ile irtibata geçti.

Sayar, yaptığı kontrolle, kediye protez damak takılmasına karar verdi.

Sayar'ın diş hekimi arkadaşı tarafından hafif anestezi altında damak ölçüsü alınan kediye, insanlardaki protez dişlerde kullanılan pembe renkli sentetik elyaftan oluşan protez damak hazırlandı.

Veteriner hekim Sayar, hazırlanan protezi bir saati aşan operasyonla kedinin damağına yerleştirdi.

Ameliyatın ardından bir süre komada kalarak takibi yapılan kedi, kendine gelerek sağlığına kavuştu.

"Damak" adı verilen dişi kedi, takılan protez damak sayesinde yeniden mama yer hale geldi.

"Şu anda yaş mamayı rahatlıkla yiyor"

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin kendisine getirildiğinde durumunun kötü olduğunu anlattı.

Kedinin beslenememesinden kaynaklı bünyesinin çok zayıf kaldığını belirten Sayar, yara çevresindeki iltihaplanma nedeniyle de damağın dikilemez hale geldiğini belirtti.

Sayar, daha önce de böyle bir şikayeti olan kediye protez damak taktığını dile getirdi.

Bu konuda yaptığı ikinci operasyonun da başarıyla sonuçlandığını belirten Sayar, şöyle konuştu:

"Kedi 9 aylık olmasına rağmen 3,5-4 aylık kadar küçük kalmıştı. Hem küçük kalmış hem enfeksiyon nedeniyle bölge çürümeye başlamış. Ameliyat sonrası narkozdan çıkabilir mi diye endişe ediyorduk. Ameliyattan sonra 24 saat komada kaldı. Fakat daha sonra dualarla, teknikle, teknolojiyle bu arkadaşımız canlandı yemeye başladı. Şu anda yaş mamayı rahatlıkla yiyor. Yaşamını bu protezle sürdürecek."

Sayar, tedavide kullanılan protez damağın, insanlarda takma dişlerin pembe renkli damak kısmıyla aynı olduğunu söyledi.

Kendinin sağlığına kavuştuğunu belirten Sayar, "Damak" adını verdikleri kedinin hayvansever tarafından sahiplenildiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Protez damağı sayesinde kedi sağlığına kavuştu - Son Dakika

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