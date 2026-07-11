Malatya'da Muharrem Ayında Aşure Lokması ve Kerbela Anması - Son Dakika
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Malatya'da Muharrem Ayında Aşure Lokması ve Kerbela Anması

11.07.2026 21:20  Güncelleme: 22:46
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Malatya'da Ali Kapısı Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, muharrem ayı dolayısıyla düzenledikleri aşure lokması etkinliklerinde Kerbela şehitlerini andı, birlik, beraberlik, hak, adalet ve eşit yurttaşlık vurgusu yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Ali Kapısı Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure lokması etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Kerbela şehitleri anılırken, birlik, beraberlik, hak, adalet ve eşit yurttaşlık vurgusu yapıldı.

Ali Kapısı Derneği tarafından Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen aşure lokmasına Malatya Vali Yardımcısı Osman Kurt, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"HAZRETİ HÜSEYİN GİBİ HAK VE HAKİKAT YOLUNDA DİMDİK DURMAYI NASİP EYLESİN"

Ali Kapısı Derneği Başkanı Dede Muhsin Topalcengiz, muharrem ayının manevi anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cenabıallah, sağlık ve afiyet içinde bu güzel günlere her daim ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Muharrem ayında Hak aşkına, Pir aşkına, Şah-ı Şehid-i Kerbela Hazreti Hüseyin aşkına, Kerbela şehitleri olan 72 şehidin aşkına aşure lokmamızı canlarımızla birlikte hazırladık, pişirdik, dağıttık ve paylaştık. Lokma sunanlardan, emeği geçenlerden ve lokmamıza ortak olan tüm canlardan Hak razı olsun. Hz. Hüseyin cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Bizlere de Hz. Hüseyin gibi hak ve hakikat yolunda dimdik durmayı nasip eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

PSAKD MALATYA ŞUBESİ'NDE AŞURE LOKMASI

PSAKD Malatya Şubesi tarafından Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen aşure lokmasına DEM Parti temsilcileri, görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, semah gösterilerinin ardından sona erdi.

"EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş da yaptığı konuşmada muharrem ayının yalnızca bir matem ayı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir lokmayı paylaşmak için değil; binlerce yıllık bir inancı, bir direniş geleneğini, vicdanı ve hakikat mücadelesini yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Muharrem ayı matemdir; ama karamsarlık değildir. Muharrem ayı acıdır; ama umutsuzluk değildir. Muharrem ayı, Kerbela'da susuz bırakılanların, zalime biat etmeyenlerin, 'Hak' deyip yolundan dönmeyenlerin adıdır. Hz. Hüseyin bize yalnızca bir yas bırakmadı. O, onurlu yaşamayı, haksızlık karşısında susmamayı ve zalimin karşısında dimdik durmayı miras bıraktı."

Pir Sultan Abdal da aynı hakikati yüzyıllar sonra şu sözlerle haykırıyordu: 'Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.' İşte bizler de dün olduğu gibi bugün de yolumuzdan dönmeyeceğiz. Eşit yurttaşlık talebimizden, barıştan, demokrasiden, adaletten ve insan haklarından asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Muharrem Ayında Aşure Lokması ve Kerbela Anması - Son Dakika

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