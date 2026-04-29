PSG ve Bayern Münih Tarihi Bir Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Karşılaştı: 5-4

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti. Maç, tarihin en golcü yarı finali olarak kayıtlara geçti. PSG taraftarları, Napolyon'un zaferini betimleyen devasa tablolarla görkemli bir atmosfer yarattı. Bayern Münih, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-5 geriye düştü, ancak skoru 4-5'e getirerek rövanş için umut verdi. Bayern'in hücum üçlüsü Olise, Kane ve Diaz (OKD) bu sezon 100 gole ulaştı. Ancak savunmadaki zaaflar, özellikle duran toplardan yedikleri goller, takımın zayıf noktası oldu. Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'nin yokluğunda takımı yöneten Aaron Danks, taktiğin değişmeyeceğini belirtti. Spor direktörü Max Eberl, rövanşta daha fazla gol fırsatı yakalayacaklarını söyledi. PSG teknik direktörü Luis Enrique, maçı kariyerinin en iyisi olarak nitelendirdi.