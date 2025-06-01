PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos - Son Dakika
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PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

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PSG\'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris\'te kaos
01.06.2025 02:50
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PSG\'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris\'te kaos
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Fransız kulübü PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalinde elde ettiği zafer sonrasında Paris sokaklarında kaos yaşandı. Şehrin birçok noktasında araçlar ateşe verilirken bazı taraftarlar polise şişe ve havai fişek attı.

Paris Saint-Germain'in kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Inter Milan karşısında 5-0'lık rekor bir galibiyetle elde etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında şiddet olayları yaşandı.

Final Almanya'nın Münih kentinde oynanırken, Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda takip etti.

PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Diğer yandan, taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında toplam 81 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

GÜVENLİKLERE ŞİŞE VE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.

PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    siz insan gibi eğlenmeyi bilmiyor musunuz bunları yapan göçmen Araplar müslümanlar nereye gitse zarar veriyor 50 158 Yanıtla
  • Halis demir:
    YANSIN FRANSA MÜSLÜMANLARIN AHI ÇIKACAK ELBET 56 12 Yanıtla
  • Haci1969:
    oğlum ne ayaksın sen ??? nerden biliyorsun arapların,müslümanların yaptıklarını??? eğer yapmışsada bir nedeni vardır demeki 32 6 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Adamın eşi ölmüş ve evde yıkanıyor kocası kayıp..ve evdeki kadroların altından garip sesler geliyor..bakmışlar adam orada çocuğu tokatlamak meşgul..ayıp yahu demişler adamda ben üzüntüden ne yaptığımı biilyormuyum? demiş..işte fransızlarda bu duyguda eylenmişler...;)))) 4 2 Yanıtla
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