PSG\'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris\'te kaos

Paris Saint-Germain'in kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Inter Milan karşısında 5-0'lık rekor bir galibiyetle elde etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında şiddet olayları yaşandı.

Final Almanya'nın Münih kentinde oynanırken, Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda takip etti.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Diğer yandan, taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında toplam 81 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

GÜVENLİKLERE ŞİŞE VE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.