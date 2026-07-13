Psikolog Nurselen Gülaçtı'nın cinayet davası devam ediyor - Son Dakika
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Psikolog Nurselen Gülaçtı'nın cinayet davası devam ediyor

Psikolog Nurselen Gülaçtı\'nın cinayet davası devam ediyor
13.07.2026 14:32
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Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'nın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında tanık ifadeleri alındı.

ANKARA'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı (33), kendi iş yerinde tabancayla öldüren Fuat Yıldırım'ın (51) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen N.A., "Ankara'dan taşınacağını ifade etti. 'Polise gidemem, annemle kardeşimi öldürmekle tehdit ediyor' dedi. Görüştüğü kişiden çok korkuyordu" dedi.

Ankara'da geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda; Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede; eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİNİN PEŞİNİ BIRAKMADIĞINI SÖYLEDİ'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fuat Yıldırım, Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı ve taraf avukatları hazır bulundu. Nurselen'in arkadaşı tanık N.A., Nurselen'in öldürülmeden bir süre önce kendisini ziyarete geldiğini ifade ederek, "Evime geldiğinde sürekli telefonla görüşüyordu. Telefonla konuşması gerektiğinde dışarı çıkıyordu. Ancak konuşmalarından görüştüğü kişinin kendisine bağırdığını anladım. Nurselen'in 'Tamam, olacak, kızma' gibi cevaplar verdiğini duydum. Daha sonra bana hayatında birisinin olduğunu, ondan kurtulamadığını ve görüştüğü kişinin peşini bırakmadığını söyledi. Ankara'dan taşınacağını da ifade etti. 'Polise gidemem, annemle kardeşimi öldürmekle tehdit ediyor' dedi. Bana görüştüğü ve kendisini rahatsız eden kişinin kim olduğunu söylemedi. Bana o kişiyle ayrıldığını söylemişti ancak görüştüğü kişinin kendisini bırakmadığını da ifade etmişti. Görüştüğü kişiden çok korkuyordu" dedi.

'İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Nurselen'in KPSS için özel ders aldığı öğretmeni tanık S.K. ise "Nurselen bir gün özel ders için geldiğinde bir ilişkisi olduğunu söylemişti. Bu olay, vefat etmeden yaklaşık 5 ay önceydi. Kıskanç olduğu için sanığın derse katılıp katılamayacağını sordu. Sanık, o gün eve geldi ve evde yaklaşık 1 saat kaldı. Daha sonra sanıkla birlikte çorba içmeye gittik. Sanık, Nurselen'e iş vaat ediyordu. KPSS'den aldığı puanın önemli olmadığını, kendisini devlet kademesinde bir göreve yerleştireceğinden bahsediyordu. Nurselen ise bana, sürekli ayrılıp barışmak zorunda kaldığını ve ilişkiyi bitirmek istediğini söylüyordu. Birkaç ay sonra beni aradığında İzmir'e yerleşeceğini, çok bıktığını söyledi. Sanıkla olan ilişkisini bitirmeye çalıştığını ifade etti" diye konuştu.

DURUŞMA DİNLENDİ

Sanık Yıldırım ise tanıkların dediklerinin doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü. Ayrıca sanık Yıldırım, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikolog Nurselen Gülaçtı'nın cinayet davası devam ediyor - Son Dakika

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