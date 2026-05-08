Psikologlardan Hakkari\'deki Saldırıya Kınama

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi, Hakkari'de dün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikoloğun uğradığı bıçaklı saldırı kınadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkan Yardımcısı Gamze Sırmalı Karabulut, her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Yaşanan bu olayın kendilerini derinden üzdüğün belirten Karabulut, saldırıyı kınadı.