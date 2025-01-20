PSM Atölye'de Yeni Oyun: Kısık Ateşte Düdüklü Tencere

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Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PSM Atölye'nin 3. sezonunda, "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunu sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri 2 Şubat'ta gerçekleşecek.

PSM Atölyenin dramatik yazarlık, tiyatro yönetmenliği ve tiyatro yapımcılığı alanlarında dersler sunarak ortaya çıkardığı projelerden biri olan eser, profesyonel anlamda seyirciyle buluşan ilk PSM prodüksiyonu olarak perdelerini açacak.

Emir Taha Sarı'nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu'nun yönettiği, Aylin Alıveren'in dramaturjisini üstlendiği oyunda, Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor.

İlk üç yılında 69 mezun veren PSM Atölye, 26 özgün tiyatro oyununu sahneye taşıdı.