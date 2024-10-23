PTT 184. Yılını Kutladı

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PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT İskenderun Çarşı Şubede hizmet alan 184. müşteriye çiçek ve hediye verildi.

PTT İskenderun Çarşı Şube Müdürlüğüne giden Feyza Akkoyun'un, işlemler için sıra fişi alan 184. müşteri olduğu belirlendi.

İskenderun Çarşı PTT Müdür Vekili Nazlı Bayram, Akkoyun'a çiçek ve hediye takdim etti.

Konfetilerle karşılanan Feyza Akkoyun, bu karşılamanın sürpriz olduğunu söyledi.

İskenderun Çarşı PTT Müdür Vekili Bayram da büyük mutluluk ve gururla 184. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Her geçen gün daha da kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. PTT'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Her geçen gün daha da çok çalışarak, devletimize ve milletimize hizmet vermeye çalışıyoruz. En kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlarla vermeye çalışıyoruz." dedi.

Bayram ve Feyza Akkoyun, PTT çalışanlarıyla pasta kesti.