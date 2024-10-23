PTT 184. Yılını Kutladı

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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) Kastamonu Başmüdürü Ali Taşçı, kuruluşlarının 184. yılı dolayısıyla Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Heyetiyle beraber Başmüdür Taşçı'yı kabul eden Vali Dallı, Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olan PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT'nin birçok alanda hizmet sunarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Vali Dallı, Başmüdür Taşçı nezdinde PTT çalışanlarına başarı ve kolaylıklar diledi.