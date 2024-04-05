Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Çetin mazbatasını aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazar günü yapılan seçimde Cumhur İttifakı adına AK Parti'den seçime katılan Çetin, yüzde 53,96 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.
Seçimin sonuçlanmasının ardından Pursaklar İlçe Seçim Kuruluna giden Çetin, göreve başlamak üzere mazbatasını aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, tertemiz bir seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek, "İcraatlarımızla önde olacağımız, çok çalışacağımız yeni bir döneme başlıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çalışacağız. Tek amacımız işimizi iyi yapmak." ifadelerini kullandı.
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