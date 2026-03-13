Pursaklar'da 24 Saat Temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pursaklar'da 24 Saat Temizlik

Pursaklar\'da 24 Saat Temizlik
13.03.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesi, daha temiz bir çevre için gece gündüz temizlik çalışmaları sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesince ilçede daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmaları 24 saat sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda gece gündüz temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, ilçenin farklı noktalarında süpürme ve atık toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gece vardiyasında görev yapan temizlik personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günlük ortalama 150 ton çöp toplandığını belirten Çetin, nüfus artışıyla ortaya çıkan atık miktarının da arttığına dikkati çekti.

Vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için çalışan personele teşekkür eden Çetin, gece vardiyasında görev yapan ekiplere de kolaylık diledi.

Çalışmalar kapsamında mahallelerde düzenli çöp toplama hizmeti verilirken, merkez ve kırsal mahallelerde süpürme, hafriyat, moloz ve evsel atık toplama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirildi.

Gölbaşı'nda iftar programı düzenlendi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ile birim müdürleri katıldı.

Odabaşı, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "İlçe protokolümüzle aynı sofrada buluşmak büyük mutluluk verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pursaklar'da 24 Saat Temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:24:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Pursaklar'da 24 Saat Temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.