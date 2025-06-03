Pursaklar'da Kurban Kesimi Hazırlıkları Tamamlandı

Ankara'nın Pursaklar Belediyesince kurban kesimi için hazırlıklar tamamlandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam Aziz Üzeyir Özeren ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Karabiber, kurban kesim yerlerinde yürütülen çalışmaları denetledi.

Söz konusu yerlerde hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Çetin, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve dini kurallara uygun şekilde yapmaları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Çetin, "Gümüşoluk Kurban Pazarı günlük 500 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip. 1000 araçlık otopark, mescit ve dinlenme alanlarıyla hizmet vermeye hazırız. Saatte 40 kurban kesimi gerçekleştirilebilir. Hızlı ve düzenli bir süreç yöneteceğiz. Ayrıca vatandaşlar, kurban kesimini internet üzerinden canlı izleyebilecek." dedi.