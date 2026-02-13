Pursaklar\'da Ücretsiz Çorba İkramı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Günleri'nde mobil mutfak aracıyla ücretsiz çorba ikramı da yapılıyor.

Pursaklar 4. Kitap Günleri, Türkiye genelinden yayınevlerini ve yazarları okurlarla buluşturuyor.

Etkinlik alanında yer alan mobil mutfak aracı sayesinde de soğuk kış günlerinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikram edilerek, sıcak bir mola gerçekleştiriliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültürel etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, "Pursaklar'da kültürel faaliyetleri sadece kitapla sınırlı görmüyoruz. 4. Kitap Günleri, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, çocuklarımızın yazarlarla tanıştığı, gençlerimizin ufkunu geliştirdiği çok kıymetli bir organizasyondur. Soğuk havada etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza küçük bir ikramda bulunmak istedik. Amacımız hem kültürle buluşturmak hem de gönüllere dokunmaktır." dedi.