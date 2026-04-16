Pursaklar'da Yeni İmar Yolları Açılıyor

16.04.2026 12:42
Pursaklar'da yeni imar yolları hizmete giriyor, ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeni imar yolları hizmete açılıyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak yeni yollar açılıyor.

Çalışmalarla hem trafik akışının rahatlatılması hem de yeni yerleşim alanlarının mevcut ulaşım ağlarına entegre edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Çetin, yeni imar yollarıyla daha konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Planlı şehirleşme anlayışımız doğrultusunda ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Pursaklar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
