Pursaklar\'da Yeni İmar Yolları Açılıyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeni imar yolları hizmete açılıyor.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak yeni yollar açılıyor.

Çalışmalarla hem trafik akışının rahatlatılması hem de yeni yerleşim alanlarının mevcut ulaşım ağlarına entegre edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin büyüyen ve gelişen yapısına uygun olarak ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Çetin, yeni imar yollarıyla daha konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Planlı şehirleşme anlayışımız doğrultusunda ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye kararlıyız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Pursaklar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.