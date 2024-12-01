Putin 2025-2027 Bütçesini Onayladı - Son Dakika
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Putin 2025-2027 Bütçesini Onayladı

Rusya'nın 2025 yılı bütçesi 40,3 trilyon ruble gelir, 41 trilyon ruble harcama öngörüyor.

01.12.2024 12:03
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MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılı ile 2026-2027 yılları için planlanan federal bütçeyi onayladı. Karar, yasal düzenlemeler portalında pazar günü yayımlanan belgede yer aldı.

Bütçeye göre 2025 yılında Rusya'nın gelirlerinin yaklaşık 40,3 trilyon rubleye (378,5 milyar ABD doları) ulaşması beklenirken, harcamaların 41 trilyon rublenin (390 milyar ABD doları) üzerinde olup GSYİH'nin yüzde 0,5 açık vermesi öngörülüyor.

Rusya'nın GSYİH'sinin 2025 yılında 214,5 trilyon rubleye (2,02 trilyon ABD doları), 2026 yılında 230,5 trilyon rubleye (2,17 trilyon ABD doları) ve 2027 yılında 248,3 trilyon rubleye (2,33 trilyon ABD doları) yükseleceği tahmin ediliyor. Enflasyonun ise 2025'te yüzde 4,5'in, sonraki yıllarda ise yüzde 4'ün altında kalması öngörülüyor.

Bütçede ana öncelikler arasında ise sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal güvenlik ve savunmanın sağlanması, teknolojik egemenliğin ilerletilmesi ve altyapının geliştirilmesi yer alıyor. Bütçeye göre gelecek üç yıl boyunca sosyal politikalar için 21 trilyon ruble (197,3 milyar ABD doları), savunma ve kolluk kuvvetleri için 14 trilyon ruble (131,5 milyar ABD doları) ve ulusal ekonomik kalkınma için 14 trilyon ruble (131,5 milyar ABD doları) tahsis edilecek.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin 2025-2027 Bütçesini Onayladı - Son Dakika

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