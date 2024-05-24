Putin, ABD varlıklarına el koyma tehdidine karşılık kararname imzaladı

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MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rus varlıklarına el koyma tehdidine karşılık ABD varlıklarına el konulmasına öngören bir kararnameyi imzaladı.

Perşembe günü imzalanan kararnameye göre, Rusya Merkez Bankası ve Rus kuruluşları, ABD tarafından mülklerine hukuksuz bir şekilde el konulması durumunda mahkemede yasal tazminat talep etme hakkına sahip olacak.

Rus hükümetinin özel bir komisyonu, ABD'nin Rusya'daki taşınır ve taşınmaz malları, menkul kıymetleri, Rus işletmelerindeki hisseleri ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, uğranılan zararları telafi etmek için kullanılabilecek ABD varlıklarını veya mülklerini tespit edecek.

Kararnamenin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere Rus mevzuatında değişiklik yapılması için hükümete dört ay süre tanınmıştı.