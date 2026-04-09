Putin'den Ukrayna'ya Paskalya Ateşkesi

09.04.2026 23:04
Putin, Paskalya Bayramı için Ukrayna'da 11-12 Nisan arasında ateşkes ilan etti.

(MOSKOVA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalya Bayramı nedeniyle 11 Nisan saat 16.00'dan 12 Nisan öğleden sonrasına kadar geçerli olmak üzere geçici ateşkes ilan etti. Kremlin, bu süre boyunca tüm cephelerde muharebe faaliyetlerinin durdurulması talimatının verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a gerekli talimatların iletildiği belirtildi. Kremlin ayrıca, birliklerin olası provokasyonlar ve saldırı girişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da Rusya'nın attığı adıma benzer şekilde karşılık vereceğini varsaydığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Vladimir Putin, Paskalya, Güncel, Son Dakika

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
