Putin'den Ukrayna'ya Paskalya Ateşkesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalya Bayramı nedeniyle 11 Nisan saat 16.00'dan 12 Nisan öğleden sonrasına kadar geçerli olmak üzere geçici ateşkes ilan etti. Kremlin, bu süre boyunca tüm cephelerde muharebe faaliyetlerinin durdurulması talimatının verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a gerekli talimatların iletildiği belirtildi. Kremlin ayrıca, birliklerin olası provokasyonlar ve saldırı girişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da Rusya'nın attığı adıma benzer şekilde karşılık vereceğini varsaydığını duyurdu.