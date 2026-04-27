Putin'in Onay Oranı Savaşın Başından Bu Yana En Düşük Seviyede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının uzaması ve ekonomik zorluklar nedeniyle halk arasında artan hoşnutsuzlukla karşı karşıya. Devlet kontrolündeki anket kuruluşu VTsIOM'a göre Putin'in onay oranı yüzde 65,6'ya düşerek savaşın başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ekonomik yaptırımlar ve yüksek enflasyon hane halkı bütçelerini zorlarken, internet kısıtlamaları da toplumda rahatsızlık yaratıyor.

Anonim bir Rus yetkili, 'Genel hava savaşın artık bitirilmesi yönünde' dedi. Ekonomi yılın ilk iki ayında yüzde 1,8 daraldı, enflasyon yüzde 77'ye ulaştı. İş dünyası temsilcileri ve ekonomistler, hükümetin ekonomi yönetimini sert şekilde eleştiriyor. Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov, 'ekonomik çöküşün kaçınılmaz' olduğu uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rus limanlarına ve rafinerilerine saldırıları, petrol üretimini günlük 300-400 bin varil düşürdü. Toplumda ayrışmalar büyürken, gençler arasında umutsuzluk hakim. 19 yaşındaki bir öğrenci, 'Kimse geleceğini bu ülkeye bağlamak istemiyor' dedi.