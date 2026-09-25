Putin, müzakere kararını Rusya'nın çıkarlarına göre alacaklarını açıkladı - Son Dakika
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Putin, müzakere kararını Rusya'nın çıkarlarına göre alacaklarını açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakerelerin yeniden başlatılması kararını Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alacaklarını söyledi. Putin, Ukrayna'nın eylemlerine nasıl karşılık vereceklerini iyice değerlendireceklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki kararı Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alacaklarını belirterek, "(Ukrayna'nın) Yaptıklarına nasıl karşılık vereceğimizi iyice değerlendireceğiz." dedi.

Başkan Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Putin, İstanbul'daki müzakereleri Ukrayna tarafının durdurduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna'nın 18-20 Eylül'de seçimler esnasında insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Moskova'ya ve seçim merkezlerine, hazirandan itibaren de Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Ayrıca, Karadeniz'de abluka uygulamaya çalıştılar. Ukraynalılar, 100'den fazla gemiyi hasara uğrattılar. Bunların arasında hem Rus hem yabancı bayraklı gemiler bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Buna sert şekilde karşılık vermeye başladıklarını dile getiren Putin, şunları kaydetti:

"Anlaşılan, karşı taraf için Rus ordusunun cevabı ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurdu ki bazı alanlarda ateşkesi gündeme getirdiler. Bunlardan biri enerji alanı, diğeri ise hava sahası. Bu alanlarda saldırıların karşılıklı olarak durdurulması söz konusu. Ancak onlar bu saldırıları başlattı. Bu bir oyun mu? Rus saldırılarının etkisini hissetmeleri ve hiçbir kışkırtıcı eylemin, gerilimi tırmandırmanın istedikleri sonuca ulaşmalarını sağlamayacağını anlamaları gerekiyor. Aksine bu tür eylemler durumlarını daha da kötüleştiriyor."

Putin, müzakerelerin yeniden başlatılmasının mümkün olduğuna işaret ederek, "Uzlaşıya yönelik adımlar ve müzakerelerin yeniden başlatılması teklifi masada. Tüm bunlar mümkün. Ancak yaptıklarına nasıl karşılık vereceğimizi iyice değerlendireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlatılması dahil bu yöndeki tüm kararları Rusya'nın çıkarları doğrultusunda alacağız." diye konuştu.

"Avrupa ile çatışma planımız yok"

Avrupa ülkelerinin durumu kasıtlı olarak gerginleştirdiklerini savunan Putin, "Avrupa ile çatışmak için hazırlanmıyoruz. Böyle bir planımız yok. Avrupa ile durumu gerginleştirmek için herhangi bir neden yok." dedi.

Vladimir Putin, Avrupa'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak kullandığını öne sürdü.

"ABD ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkent Washington'daki görüşmesine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"ABD ile Çin arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bunlar dünyanın en büyük iki ekonomisi. ABD'nin uyguladığı gayrimeşru yaptırımlardan kaynaklanan sorunların ne şekilde çözüleceği ve hangi anlaşmalara varılacağı, Rus ekonomisi dahil dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek. ABD ile ilişkilerimiz neredeyse hiç yok. Ancak Çin ile ikili ticaret hacmi 240 milyar dolar. Bu çok büyük bir rakam. Bu nedenle, Çin ile ABD arasındaki her türlü olumlu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz."

Başkan Putin, Çin'in Şıncın kentinde kasımda düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu ise "Zirveye katılma niyetindeyim. Ancak bu, Rusya'daki iç duruma bağlı olacak." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA
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