Putin, Rus vatandaşlarını seçimlere katılmaya teşvik etti - Son Dakika
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Putin, Rus vatandaşlarını seçimlere katılmaya teşvik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarını 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etti. Putin, yayımladığı kayıtlı video mesajında, 'Birliğimizi ve birlikte ilerleme kararlılığımızı teyit etmek gerekiyor. Oylarınızın her biri değerli ve önemli. Bu nedenle önümüzdeki üç günde oy kullanma hakkınızı kullanmanızı istiyorum' dedi.

14.03.2024 10:06
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MOSKOVA, 14 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarını 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etti.

TASS haber ajansının Perşembe günü bildirdiğine göre Putin, yayımladığı kayıtlı video mesajında, "Birliğimizi ve birlikte ilerleme kararlılığımızı teyit etmek gerekiyor. Oylarınızın her biri değerli ve önemli. Bu nedenle önümüzdeki üç günde oy kullanma hakkınızı kullanmanızı istiyorum" dedi.

Her bir kent, kasaba ve köyde seçim sandıklarının açılacağını belirten Putin, Rus vatandaşlarına tek bir aile olduklarını hatırlattı.

Putin, "Sevgili dostlar! Rusya'nın çok uluslu halkı olarak hepimiz büyük bir aileyiz" dedi.

Devlet Başkanı, "Her şeyi tam olarak istediğimiz şekilde yapacağız. Bu nedenle sevgili Rusya'mızın başarılı geleceği için sizden seçimlere katılıp yurttaşlık ve vatanseverliğinizi göstermenizi ve seçtiğiniz adaya oy vermenizi istiyorum" ifadesini kullandı.

Devlet başkanlığı için yarışacak dört aday ise Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutsky, Komünist Parti'den Nikolai Kharitonov, Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov ve şu an görevde bulunan bağımsız aday Vladimir Putin.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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