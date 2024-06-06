Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi

ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde önde gelen uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Haziran 2024.
Putin, Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda, köklü ortak çıkarlara dayanan Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesinin, dünyadaki istikrara da yardımcı olduğunu söyledi.
Putin toplantıda Xinhua'dan gelen Rusya-Çin ilişkilerine dair soru üzerine, Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminin kısa vadeli bir durum olmadığını, bilakis köklü ortak çıkarlar üzerine inşa edildiğini belirterek, ikili ilişkilerin sağduyulu karar alma süreçleri ve geçmişten gelen ortak çabalara dayandığını söyledi. (Fotoğraf: Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi/Xinhua aracılığıyla)
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