Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya gelerek, Rusya-Çin ilişkilerinin köklü ortak çıkarlara dayandığını ve dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi.

06.06.2024 13:25
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ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde önde gelen uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Haziran 2024.

Putin, Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda, köklü ortak çıkarlara dayanan Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesinin, dünyadaki istikrara da yardımcı olduğunu söyledi.

Putin toplantıda Xinhua'dan gelen Rusya-Çin ilişkilerine dair soru üzerine, Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminin kısa vadeli bir durum olmadığını, bilakis köklü ortak çıkarlar üzerine inşa edildiğini belirterek, ikili ilişkilerin sağduyulu karar alma süreçleri ve geçmişten gelen ortak çabalara dayandığını söyledi. (Fotoğraf: Rusya Devlet Başkanlığı Basın Servisi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi - Son Dakika

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