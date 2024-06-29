Putin: Rusya, INF saldırı sistemlerinin üretimine yeniden başlamalı

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MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin eylemlerine karşılık olarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) saldırı sistemlerinin üretimine yeniden başlanması gerektiğini söyledi.

Cuma günü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "2019'da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk. Ancak ABD artık bu füze sistemlerini sadece üretmekle kalmıyor, aynı zamanda askeri tatbikatlar için Avrupa'ya getirmiş durumda" dedi.

Putin, "Görünüşe göre, bu sistemleri üretmeye başlamamız ve ardından fiili duruma göre, güvenliğimizi sağlamak için gerekirse bu sistemleri nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve Sovyetler Birliği 1987 yılında, 500-5.500 kilometre menzilli karada konuşlu balistik füzelere sahip olmayı, geliştirmeyi ve test etmeyi yasaklayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı imzalamıştı.

ABD, 2019 yılında INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.