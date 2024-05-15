Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede

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Putin, günümüzde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ve zorlayıcı uluslararası duruma rağmen gelişmeye devam ettiğini söyledi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ekonomi ve kültür alanlarında eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişleterek iki ulusun refahını teşvik ettiğini söyledi.

Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua'ya verdiği yazılı söyleşide, iki ülke arasındaki dış politika koordinasyonunun adil bir çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına güç verdiğini kaydeden Putin, bunun yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelecekteki başarısına zemin hazırladığını belirtti.

Modern Rusya-Çin ilişkilerinin ideolojinin ötesine geçtiğine ve iki ülkenin mevcut siyasi duruma bakmaksızın bağımsız şekilde yaptığı stratejik bir tercih olduğuna dikkat çeken Putin, bu tercihin temelinde kapsamlı ortak çıkarlar, derin karşılıklı güven, güçlü kamuoyu desteği ve iki ülkenin hakları arasındaki hakiki dostluğun yer aldığını ifade etti. Putin, her iki ulusun da egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenliği gözetmeye ortaklaşa şekilde kararlı olduğunu vurguladı.

Putin, "Daha geniş bir açıdan bakıldığında, eşit ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve insani işbirliğini artırarak Rusya ve Çin'in kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya ve adil bir çok kutuplu dünya düzeninin inşası lehine dış politika koordinasyonu güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığımızın gelecekteki başarısı için kilit önemdedir" dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın her zaman eşitlik ve karşılıklı güven, egemenliğe karşılıklı saygı ve birbirinin çıkarını gözetmeye dayandığını vurgulayan Putin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bilge ve öngörülü bir lider olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminde özel ve önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Putin, "Ülkelerimiz arasındaki bu eşi görülmemiş stratejik ortaklık seviyesi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirmek üzere Çin'i seçmemde belirleyici oldu" diye konuştu.

Rus ve Çin halkları arasındaki derin ve uzun soluklu dostluk ve işbirliğinin, ikili ilişkilerin en önemli dayanaklarından birini teşkil ettiğini vurgulayan Putin, günümüzde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ve zorlayıcı uluslararası konjonktüre rağmen gelişmeye devam ettiğini söyledi.