Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede

Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ekonomi ve kültür alanlarında eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişleterek iki ulusun refahını teşvik ettiğini söyledi. Putin, günümüzde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ve zorlayıcı uluslararası duruma rağmen gelişmeye devam ettiğini belirtti.

15.05.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, günümüzde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ve zorlayıcı uluslararası duruma rağmen gelişmeye devam ettiğini söyledi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ekonomi ve kültür alanlarında eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişleterek iki ulusun refahını teşvik ettiğini söyledi.

Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua'ya verdiği yazılı söyleşide, iki ülke arasındaki dış politika koordinasyonunun adil bir çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına güç verdiğini kaydeden Putin, bunun yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelecekteki başarısına zemin hazırladığını belirtti.

Modern Rusya-Çin ilişkilerinin ideolojinin ötesine geçtiğine ve iki ülkenin mevcut siyasi duruma bakmaksızın bağımsız şekilde yaptığı stratejik bir tercih olduğuna dikkat çeken Putin, bu tercihin temelinde kapsamlı ortak çıkarlar, derin karşılıklı güven, güçlü kamuoyu desteği ve iki ülkenin hakları arasındaki hakiki dostluğun yer aldığını ifade etti. Putin, her iki ulusun da egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenliği gözetmeye ortaklaşa şekilde kararlı olduğunu vurguladı.

Putin, "Daha geniş bir açıdan bakıldığında, eşit ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve insani işbirliğini artırarak Rusya ve Çin'in kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya ve adil bir çok kutuplu dünya düzeninin inşası lehine dış politika koordinasyonu güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığımızın gelecekteki başarısı için kilit önemdedir" dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın her zaman eşitlik ve karşılıklı güven, egemenliğe karşılıklı saygı ve birbirinin çıkarını gözetmeye dayandığını vurgulayan Putin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bilge ve öngörülü bir lider olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminde özel ve önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Putin, "Ülkelerimiz arasındaki bu eşi görülmemiş stratejik ortaklık seviyesi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirmek üzere Çin'i seçmemde belirleyici oldu" diye konuştu.

Rus ve Çin halkları arasındaki derin ve uzun soluklu dostluk ve işbirliğinin, ikili ilişkilerin en önemli dayanaklarından birini teşkil ettiğini vurgulayan Putin, günümüzde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ve zorlayıcı uluslararası konjonktüre rağmen gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Ekonomi, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler tarihteki en yüksek seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement