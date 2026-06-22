Putin Temsilcisi: Starmer'ın Sırası Merz'de - Son Dakika
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Putin Temsilcisi: Starmer'ın Sırası Merz'de

22.06.2026 12:53
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Putin'in temsilcisi Dmitriyev, Starmer'ın istifasını değerlendirerek Merz'in de sırada olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının ardından, "Politikalarını değiştirmezse sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Starmer'ın istifasına ilişkin paylaşım yaptı.

Starmer'ı göç, suç, enerji ve ekonomi alanlarında yanlış politikalar izlemekle suçlayan Dmitriyev, "Starmer'ın savaş yanlılığını ve yanlış politikalarını sürekli ifşa ederek bunu birlikte başardık. İngiltere'yi koruyamadı ve Batı medeniyetini yok ediyordu. Politikalarını değiştirmezse sırada Merz var." ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, "İngiltere'nin son 10 yılda görev yapan 7 başbakanın yol açtığı sorunları çözmek için Winston Churchill gibi bir lidere ihtiyaç duyduğunu" savundu.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin Temsilcisi: Starmer'ın Sırası Merz'de - Son Dakika

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