Putin, Trump'ı Kutladı

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MOSKOVA, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı kutlayarak kendisiyle görüşmeye kazır olduğunu söyledi.

Perşembe günü Rus düşünce kuruluşu Valday'ın yıllık toplantısının genel oturumunda Trump'la konuşmaya hazır olup olmadığına dair bir soruya yanıt veren Putin, "Hazırım" dedi.

"Bu fırsattan istifadeyle ABD Başkanı seçilmesinden dolayı kendisini kutlamak isterim" diyen Putin, Rusya'nın Amerikan halkının güvendiği her başkanla çalışacağını sözlerine ekledi.