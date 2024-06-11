Putin, Türkiye'nin BRICS'e ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirtti - Son Dakika
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Putin, Türkiye'nin BRICS'e ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirtti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin BRICS'e yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair umutlarını dile getirdi. Putin ayrıca Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle not ettiğini ve Ukrayna krizi gibi konularda Türkiye'nin çözüm sürecine katkıda bulunma kararlılığını takdir ettiklerini belirtti.

11.06.2024 22:15
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS Plus oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Türkiye'nin BRICS'e yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair, "Umarım yakın gelecekte, 3-4 Temmuz tarihlerinde, uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana'da kendisiyle bir araya gelerek tüm güncel konuları ele alma fırsatımız olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Moskova'da kabul etti. Kremlin'in resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada Putin'in değerlendirmesine yer verildi. Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu birliğin ülkeleriyle bir arada olma, ortak sorunları çözme arzu ve isteğini mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin gelişmesini memnuniyetle not ediyoruz. Tüm bunlar elbette dostumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor.

Geçen yıl iyi bir büyüme kaydettik ve bu yılın başında ticaret hacminde hafif bir düşüş yaşadık, ancak bunu her şeyden önce ana ihracat ve ithalat mallarımızın fiyatlarındaki ayarlamaya bağlıyoruz. Yakın gelecekte bu durumu düzeltebileceğimizi ve her şeyin geçen yılki gibi gelişeceğini umuyorum.

Türk dostlarımızın Ukrayna krizi de dahil olmak üzere krizlerin çözümüne katkıda bulunma konusundaki kararlılıklarını memnuniyetle not ediyoruz. Daha önceki sıfatınızla müzakere sürecini desteklediğiniz ve Ukrayna ile krizin çözümüne yönelik müzakereler için İstanbul platformunu sağladığınız için size teşekkür etmek isterim.

"Tahıl anlaşmasının uzatılmaması bizim hatamız değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tahıl anlaşmasının imzalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Maalesef bu anlaşmanın uzatılmamış olması bizim hatamız değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki durumla ilgili girişimini de biliyorum. Bunu desteklediğimizi biliyorsunuz. Ancak ne yazık ki son anda Ukrayna tarafı da bu öneriyi reddetti.

Yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki tüm girişimlerini dikkatle ve büyük bir saygıyla değerlendiriyoruz ve sizinle temas halinde olmaya devam edeceğiz.

"Suriye krizinin çözümünde birlikte önemli bir rol oynadık"

Suriye krizinin çözümünde birlikte çok önemli bir rol oynadık ve Astana formatını sürdürmenin, terörle mücadele etmenin ve bu bölgede durumun normale dönmesini sağlamak için üzerimize düşen her şeyi yapmanın doğru olacağını düşünüyorum.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın gelecekte umarım bir araya geliriz"

Genel olarak durum çok olumlu bir şekilde gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Umarım yakın gelecekte, 3-4 Temmuz tarihlerinde, bildiğim kadarıyla uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelerek tüm güncel konuları ele alma fırsatımız olacak."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Türkiye'nin BRICS'e ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirtti - Son Dakika

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