Putin, Ukrayna sınırındaki durumu değerlendirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov ile bölgedeki durumu değerlendirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Smirnov ile Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle oluşan duruma ilişkin çevrim içi toplantı yaptı.

Putin, sorunları çözmek için disiplinli olunmasını istedi.

Smirnov da koordineli şekilde çalıştıklarını ve saldırıya uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Olay

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.