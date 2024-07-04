Putin ve Katar Emiri Gazze Şeridi'ndeki Durumu Ele Aldı - Son Dakika
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Putin ve Katar Emiri Gazze Şeridi'ndeki Durumu Ele Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı. Putin, Katar'ın 'Kuzey-Güney' uluslararası ulaşım koridoruna dahil olmasıyla ilgili diyalogun sürdüğünü belirtti. Putin ve Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki krizde arabuluculuk yaparak ateşkesin sağlanması ve esir takası konusunda çaba sarf ettiklerini ifade etti. Katar Emiri Al Sani, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak savaşın durdurulmasını ve Filistin devletinin 1967 sınırlarında kurulmasını istediklerini belirtti.

04.07.2024 19:55
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Sani, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek "Katar'ın 'Kuzey-Güney' uluslararası ulaşım koridoruna dahil olmasıyla ilgili diyalog sürüyor." dedi.

Putin, Katar'ın, Ukrayna krizine ilişkin insancıl konuların çözüm sürecinde girişimlerde bulunduğunu aktararak "Arabuluculuğunuz sayesinde hem Rusya hem de Ukrayna tarafındaki çocuklar ailelerine kavuşabiliyor." ifadesini kullandı.

Katar'ın Orta Doğu'da Hamas ile İsrail arasındaki krizde en etkili arabuluculardan biri olduğunun altını çizen Putin, "Katar, ateşkesin sağlanması ve esir takası konusundaki pozisyonların uyumlaştırılması yönünde çaba sarf ediyor. Rusya da bu krizi çözmek için gayretlerde bulunuyor. Bu kriz, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasıyla ancak kökten çözülebilir. Bu da her şeyden önce İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulmasına bağlı." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'de olanlar kabul edilemez"

Katar Emiri Al Sani de Rusya ile ilişkilerin güçlü, karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğunu vurgulayarak "Katar'ın Rus ekonomisine yönelik yatırım ve Rusya'daki projelerin hacmi yaklaşık 13 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin Al Sani, şunları kaydetti:

"Bu meselenin, ilgili taraflar arasında müzakerelerin yapılması yoluyla çözülmesini, ateşkesin sağlanmasını, savaşın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca esirlerin de ailelerine dönmelerini istiyoruz. Gazze'de olanlar kabul edilemez. Olaylar sonucunda yıkımlar gerçekleşiyor, binlerce çocuk, kadın ve sivil ölüyor. Filistin devletinin 1967 sınırlarında kurulması gerekiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz."

Katar Emiri Al Sani, "Ukrayna krizinin, her iki tarafı da tatmin edecek şekilde çözülmesinden yana olduklarını" dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Katar Emiri Gazze Şeridi'ndeki Durumu Ele Aldı - Son Dakika

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