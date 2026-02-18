Putin ve Küba Dışişleri Bakanı Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Rodriguez'i kabul etti.

Rusya ile Küba arasındaki ilişkilerin "özel" olduğunu belirten Putin, "Biz her zaman bağımsızlık ve kendi yolunda gelişme mücadelesinde Küba'nın yanındaydık. Küba halkını her zaman destekledik." dedi.

Küba'nın zor dönemden geçtiğini vurgulayan Putin, "Küba halkı, yıllardır kendi kurallarına göre yaşama ve ulusal çıkarlarını savunma hakkı için mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi de özel bir dönem söz konusu. Yeni yaptırımlar uygulanıyor. Bunu kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, Küba ile ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini dile getirdi.

"Küba'ya yönelik abluka, halkımıza acı çektiriyor"

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini ve karşılıklı yarar sağlayan ortak projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Rusya'ya ve Rus halkına değer verdiklerini dile getiren Rodriguez, "İkili ilişkiler, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek sayesinde zamanla güçlendi. Rusya'nın Küba'ya yönelik uygulanan abluka ve enerji konusundaki baskı karşısında dayanışma içinde olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu, halkımıza acı çektiriyor ve ekonomimiz için çok zor koşullar yaratıyor." ifadelerini kullandı.