Putin ve Lam arasında telefon görüşmesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lam'ın telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Rusya ile Vietnam arasında haziranda yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinden ve uluslararası alandaki işbirliğinden memnuniyet dile getirildi.

Putin ile Lam, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığının ileride güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Vladimir Putin, Lam'ı ülkedeki Komünist Parti (VKP) Genel Sekreterliği görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.

Putin, haziranda Vietnam'ı ziyaret ederek Devlet Başkanı To Lam ile görüşmüştü. Putin ile Lam görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmıştı.